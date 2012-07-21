Модальные формы для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок189 просмотров

Нужно две формы отправки сообщений админу с сайта, (html+jquery+php) в модальном окне (jquery.fancybox) с валидацией полей и маской для телефона (jquery.maskedinput) . Одна форма на три поля, вторая на 6 полей. отправка на один адрес.

От вас:

Стоимость и срок в паблик.

Оплата по факту проверки.Поля форм в приват выбраного исполнителя.

Выбор по бюджету и портфолио. Космические студии — мимо, пожалуйста.

HTMLjQueryPHP
13 лет назад
mr_Usy
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kolesoffac
Анатолий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kolesoffac
Анатолий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад