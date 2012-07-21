Модальные формы для сайта.

Нужно две формы отправки сообщений админу с сайта, (html+jquery+php) в модальном окне (jquery.fancybox) с валидацией полей и маской для телефона (jquery.maskedinput) . Одна форма на три поля, вторая на 6 полей. отправка на один адрес.

От вас:

Стоимость и срок в паблик.

Оплата по факту проверки.Поля форм в приват выбраного исполнителя.

Выбор по бюджету и портфолио. Космические студии — мимо, пожалуйста.