Нужно исправить ошибки на сайте

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Сделали сайт, проверила его на ошибки, вот что показало.....Ввведите мой сайт http://films-house.ru/ сюда http://www.validome.org/lang/ru .

Сайт постоянно тормозит, вылетает часто ошибка 503.Кто может исправить ошибки в коде, что все работало на ура?Сколько по стоимости выйдет?Сайт на DLE 9.5.

DLE
13 лет назад
belka11
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва

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