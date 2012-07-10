Wordpress: сделать кастомный порядок категорий

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Тут рубрики (Или категории) строятся по алфавиту, а мне нужно их выстроить в своем порядке, а именно: Группы и исполнители, Ведущие, Живые команды, Танцевальные балеты и шоу, Актеры и общественные деятели, Pазрабатываем, Mировые звезды, Все

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ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin