Пара флешек для программы XSplit

Задача простая: требуется сделать две flash-ки для вещания в программе XSplit (www.xsplit.com).

Есть готовая к использованию (полностью отрисованная) графика флеша, а также подробное описание, что и как должно работать.

Ждём программиста с опытом работы и, конечно же, портфолио.

Работы максимум часа на 3-4, оплата разумная (золотые горы не обещаем).

После выполненной работы рассматривается дальнейшее сотрудничество с нашим проектом.