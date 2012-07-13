Информер для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

Требуется простенький проект:

С сайта №1 на базе CMS Wordpress - берутся последние записи и выводятся на другом сайте №2 посредством следующего кода:

На сайте №2 размещается код:

Site.ru

- Вывод должен формироваться в блоке informer

- "n=" - это количество выводимых записей. Минимум 1, максимум 10. (может отсутствовать)

- "w=" - ширина блока (опционально) (по-умолчанию 100%) (может отсутствовать)

- "p=" - id записи (опционально) выводить принудительно запись в первой строке постоянно. (может отсутствовать)

Вывод записей в структуре:

  • ...

+ возможность подключить стили css

* Учесть кодировку Сайта №1 и №2 (может быть разной)

* Вывод записей: Заголовок со ссылкой на оригинал (чпу), дата, url на миниатюру

Код формируется на странице http://site-1.ru/informer.php

Можно выбрать количество записей (1-10) с автоматическим предпросмотром (Ajax) и шириной блока

AJAXCSSWordPress
13 лет назад
slavakim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня
Работа была выполнена идеально именно так, как было задумано! И по коду и по интерфейсу! Жду скорейшего сотрудничества! Олег, прошу Вас всегда быть на высоте и не понижать планку!
Приятный заказчик... Понятное Т.З. грамотно описаны требования и ожидаемый результат. Оплата по факту проверки скрипта. Жду новых интересных задач ;)

Заявки фрилансеров

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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