Есть рабочий плагин, сделанный на заказ. Программер пропал, а нужно его обновить. Ищу человека хорошо разбирающегося в wordpress, чужих скриптах на php, js, mysql, css. В принципе исправления не большие. Самое ...
Информер для Wordpress
Требуется простенький проект:
С сайта №1 на базе CMS Wordpress - берутся последние записи и выводятся на другом сайте №2 посредством следующего кода:
На сайте №2 размещается код:
- Вывод должен формироваться в блоке informer
- "n=" - это количество выводимых записей. Минимум 1, максимум 10. (может отсутствовать)
- "w=" - ширина блока (опционально) (по-умолчанию 100%) (может отсутствовать)
- "p=" - id записи (опционально) выводить принудительно запись в первой строке постоянно. (может отсутствовать)
Вывод записей в структуре:
...
+ возможность подключить стили css
* Учесть кодировку Сайта №1 и №2 (может быть разной)
* Вывод записей: Заголовок со ссылкой на оригинал (чпу), дата, url на миниатюру
Код формируется на странице http://site-1.ru/informer.php
Можно выбрать количество записей (1-10) с автоматическим предпросмотром (Ajax) и шириной блока
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