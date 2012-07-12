Создать форму

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок163 просмотра

Нужна форма такая же, как на главной странице www.ppi.org.uk с таким же расположением полей.

Данные из формы должны будут отправляться на емейл администратора.

В зависимости от выбора количества в поле No. of Claims, ниже должно отображаться столько же линий полей для ввода.

13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую!
Елена всегда была на связи и потрясающе спокойно отнеслась к уточнениям для довольно пустякового задания. Не всякий так сумеет работать с исполнителем - одни положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

zuart
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад