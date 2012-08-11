Редизайн и программинг ShopScript

Здравствуйте! Есть интернет-магазин на webasyst shop script - www.comport.in.ua Хотим сделать редизайн и улучшить юзабилити, хотя о чём я ... Там то ни дизайна как такового ни юзабилити нету... Делали криворукие программеры на" коленке" . Так вот надобно решить стоит ли его переделывать или лучше взять новую версию shopscript и сделать с ноля без особых изысков...

Эталонным магазом будем считать www.itbox.ua

Жду ваших предложений...