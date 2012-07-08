Разработка рекламно-инвестиционного проекта

Принцип работы проекта:

После регистрации участник оплачивает участие, получает рекламные кредиты и может зарабатывать деньги, приглашая людей. Заработок по партнерской программе в 10 уровней, заработок по матрице 2х2 из двух уровней на первом два реферала, на втором четыре. После закрытия матрицы участник и 10 его спонсоров получают вознаграждение и кредиты на рекламу, после чего он опять заполняет матрицу 2х2 и получает доход по партнерской программе. Еще есть вип-статус участия, некоторая часть денег с оплаты входа и реинвеста уходит в вип-копилку и каждый день распределяется между всеми участниками вип статуса. На сайте будут текстовый и баннерный ротаторы с рекламой участников.

Бюджет и остальные детали обговорим в скайпе: maksmaster89

Есть подробное ТЗ