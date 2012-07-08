В форуме на phpbb заменить стандартную капчу recaptcha, удалить имеющиеся сообщения.
Разработка рекламно-инвестиционного проекта
Принцип работы проекта:
После регистрации участник оплачивает участие, получает рекламные кредиты и может зарабатывать деньги, приглашая людей. Заработок по партнерской программе в 10 уровней, заработок по матрице 2х2 из двух уровней на первом два реферала, на втором четыре. После закрытия матрицы участник и 10 его спонсоров получают вознаграждение и кредиты на рекламу, после чего он опять заполняет матрицу 2х2 и получает доход по партнерской программе. Еще есть вип-статус участия, некоторая часть денег с оплаты входа и реинвеста уходит в вип-копилку и каждый день распределяется между всеми участниками вип статуса. На сайте будут текстовый и баннерный ротаторы с рекламой участников.
Бюджет и остальные детали обговорим в скайпе: maksmaster89
Есть подробное ТЗ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо с помощью простого скрипта собрать контактные даные фотографов по критерию «Украина» (http://photographers.com.ua/search/country/1/) в формате: NAME, FIRST NAME, MOBILE, CITY, OCCUPATION ("фотолюбитель", "профессиональный фотограф", "модель", "визажист/стилист", "ассистент", "арт-директор", "фотостудия"), Other Contact info, photographers link. Необходимо ...Завершен13 лет назад
Доработка сайта на Ruby on Rails. Только из Минска)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать хак для DLE 9.3, подробности в прикрепленном файле.Завершен13 лет назад
- редактирование модулей (языки, дизайн) - установка и настройка модуля закачки картинок товаров из яндекса/гугла - редактирование шаблона темы под специфику магазина - структурирование и наполнение БД Предлагайте ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
необходим парсер (simple html dom) новостей одной страницы новостного сайта (заголовок,изображение,полный текст новости)Завершен13 лет назад
В интернет-магазине надо переделать страницу подробного просмотра товара. Сейчас там есть блоки Характеристики, Видео о товаре, Отзывы, Информация о доставке и т.д. Все эти блоки расположены на одной странице в виде большой длиной "простыни". Необходимо ...Завершен13 лет назад
- $10
Имеется магазин по продаже серийных ключей. После оформления и оплаты заказа клиенту приходит письмо с данными о заказе. Нужно из базы вытянуть серийный ключ и ссылку этого заказа и добавить в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создание сайта на базе бесплатных шаблонов LiveStreet, с использованием готовых плагинов LiveStreet и их отдельных элементов, с дополнениями и изменениями. Что есть: Техническое задание с основными требованиями, с приложением эскизов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо с помощью простого скрипта собрать контактные даные фотографов по критерию "Украина" (http://www.mywed.ru/photographer/popular/country/175/city/0/) в формате: NAME, MOBILE, CITY, Other Contact info, mywed link. Необходимо для проведения СМС-рассылки.Завершен13 лет назад