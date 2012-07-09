Парсинг базы photographers.com.ua

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки144 просмотра

Необходимо с помощью простого скрипта собрать контактные даные фотографов по критерию «Украина» (http://photographers.com.ua/search/country/1/) в формате: NAME, FIRST NAME, MOBILE, CITY, OCCUPATION ("фотолюбитель", "профессиональный фотограф", "модель", "визажист/стилист", "ассистент", "арт-директор", "фотостудия"), Other Contact info, photographers link. Необходимо для проведения СМС-рассылки.

13 лет назад
montrex
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Антон выполнил проект очень быстро и качественно. Результатом абсолютно доволен. Сделал даже больше чем ожидалось. Всем рекомендую!
Всё отлично, все требования оглашены до начала выполнения. Жду следующих проектов.

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад