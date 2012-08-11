В форуме на phpbb заменить стандартную капчу recaptcha, удалить имеющиеся сообщения.
Плагин для хрома (opera, FF, IE)
Нужен плагин для chrome или opera или FF или на крайний случай IE.
есть ссылка раз: http://online.coral.ru/UI/Package/Search.aspx?FromArea=2512&Destination=1&DateBeg=11.08.2012&DateEnd=11.08.2012&Adl=2&Chd=0&Age=&NightBeg=6&NightEnd=14&MinPrice=0&MaxPrice=0&Currency=4&Category=0&Meal=0&Area=&Hotel=-1&OnlyAvailFlight=0&OnlyAvailHotel=0
есть ссылка два: http://pegast.ru/online/search?TOWNFROMINC=71&STATEINC=4&TOURINC=710&HOTELS=0&CHECKIN_BEG=20120810&NIGHTS_TILL=11&ADULT=2&CHILD=0&PRICE_MAX=&CURRENCY=1&DOLOAD=1
нужен плагин, который в эту табличку в браузер дополнит данные из tophotels.ru
на автомате парсил:
1) кол-во отзывов, кол-во хороших, кол-во средних, кол-во плохих, так же высчитает % хороших отзывов от общего числа.
2) давал ссылку на страницу гостиницы (например: http://tophotels.ru/main/hotel/al11597/ ) или на форму поиска, если данные не определены.
в ручную:
1) возможность каждой гостинице привязать текстовое поле. чтобы я туда вносил: пометки о ней. и чтобы они так же отображались в дополнительном столбце.
очень жду портфолио в личку)
Обязательно указывайте цену
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