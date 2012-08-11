Плагин для хрома (opera, FF, IE)

Нужен плагин для chrome или opera или FF или на крайний случай IE.

есть ссылка раз: http://online.coral.ru/UI/Package/Search.aspx?FromArea=2512&Destination=1&DateBeg=11.08.2012&DateEnd=11.08.2012&Adl=2&Chd=0&Age=&NightBeg=6&NightEnd=14&MinPrice=0&MaxPrice=0&Currency=4&Category=0&Meal=0&Area=&Hotel=-1&OnlyAvailFlight=0&OnlyAvailHotel=0

есть ссылка два: http://pegast.ru/online/search?TOWNFROMINC=71&STATEINC=4&TOURINC=710&HOTELS=0&CHECKIN_BEG=20120810&NIGHTS_TILL=11&ADULT=2&CHILD=0&PRICE_MAX=&CURRENCY=1&DOLOAD=1

нужен плагин, который в эту табличку в браузер дополнит данные из tophotels.ru

на автомате парсил:

1) кол-во отзывов, кол-во хороших, кол-во средних, кол-во плохих, так же высчитает % хороших отзывов от общего числа.

2) давал ссылку на страницу гостиницы (например: http://tophotels.ru/main/hotel/al11597/ ) или на форму поиска, если данные не определены.

в ручную:

1) возможность каждой гостинице привязать текстовое поле. чтобы я туда вносил: пометки о ней. и чтобы они так же отображались в дополнительном столбце.

очень жду портфолио в личку)

Обязательно указывайте цену