Скрыть iframe

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Закрыт5 заявок167 просмотров

Вобщем есть код, вида:

Нужно сохраняя закадировать это в нечто вроде:

Или ваш вариант.

Т.е чтобы поисковый робот яндекса или гугла не понимал, что перед ним фрейм в чистом виде.

13 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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