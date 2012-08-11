Генератор видео

Требует флеш-программист, для следующий задачи

есть видео, на котором поклейщики клеят рекламній борд, в последний кадр - где виден борд необходимо вставлять фотографию из массива фотографий - работа фактически идет с одним кадром из видео ....

массив фотографий - єто загруженные на конкурс фотографии. соответственно надо создать программу, которая будет вставлять в последний кадр видео - каждый раз новую фотографию... и записывать єтот уникальный ролик на хостинг