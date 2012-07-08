Убрать название сайта joomla 1.5 c тайтлов статей

Здравствуйте. Необходимо убрать название сайта, которое назначается в админке, из тайтлов статей, чтобы вид заголовков был "Название статьи", однако тайтлы в компоненте virtuemart должны сохраняться.

В joomla 1.0 была прекрасная возможность скрывать название сайта из заголовков статей, но в Джомле 1,5 такого почему то нет.