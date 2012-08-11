Контактная форма -> календарь

есть форма букинга (плагин contact form 7 – wordpress) на сайте.

нужно его несколько доработать (или предложить другой хороший вариант):

1. когда человек заполняет поле "дата" добавлять автоматом содержимое некоторых полей формы в google-календарь на выбранную дату.

2. если человек отмечает несколько галочек в форме – отправлять ему несколько писем (на каждую галочку – свое).

3. почему-то автоматические наши ответы отвергаются rambler-ом – нужно это исправить :)

Нужно сделать быстро, но хорошо – чтобы всегда работало четко :)

Отпишите плз по срокам и стоимости.

Оплата строго по факту.