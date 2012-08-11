Здравствуйте! Есть интернет-магазин на webasyst shop script - www.comport.in.ua Хотим сделать редизайн и улучшить юзабилити, хотя о чём я ... Там то ни дизайна как такового ни ...
Поиск и устранение мелких багов IPB 2.3.6
Появились разные баги на форуме, требуется их устранение и оптимизация самого форума.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно сделать страничку на которой будет кнопка, при нажатии на кнопку открывается модальное окно (simplemodal ) В модальном окошке будет 2 селекта (мультиселект и простой) стилизированы jquery плагином Chosen (это важно) В модальном ...Закрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо убрать название сайта, которое назначается в админке, из тайтлов статей, чтобы вид заголовков был "Название статьи", однако тайтлы в компоненте virtuemart должны сохраняться. В joomla 1.0 была прекрасная возможность ...Завершен13 лет назад
Требует флеш-программист, для следующий задачи есть видео, на котором поклейщики клеят рекламній борд, в последний кадр - где виден борд необходимо вставлять фотографию из массива фотографий - работа фактически идет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую Ищу программиста с опытом работ с Bitrix Есть макеты psd нужно натянуть на Bitrix лицензия куплен Интересует цена с версткой и без Макет покажу при общении Оставляйте ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен плагин для chrome или opera или FF или на крайний случай IE. есть ссылка раз: http://online.coral.ru/UI/Package/Search.aspx?FromArea=2512&Destination=1&DateBeg=11.08.2012&DateEnd=11.08.2012&Adl=2&Chd=0&Age=&NightBeg=6&NightEnd=14&MinPrice=0&MaxPrice=0&Currency=4&Category=0&Meal=0&Area=&Hotel=-1&OnlyAvailFlight=0&OnlyAvailHotel=0 есть ссылка два: http://pegast.ru/online/search?TOWNFROMINC=71&STATEINC=4&TOURINC=710&HOTELS=0&CHECKIN_BEG=20120810&NIGHTS_TILL=11&ADULT=2&CHILD=0&PRICE_MAX=&CURRENCY=1&DOLOAD=1 нужен плагин, который в эту ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вобщем есть код, вида: Нужно сохраняя закадировать это в нечто вроде: Или ваш вариант. Т.е чтобы поисковый ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Вот пример сайта http://www.latansky.com/ — подписка в самом низу… Хочу такую же подписку на свой блог. Моя почта [email protected]. Если есть примеры то вообще классЗавершен13 лет назад
- $30
Нужно доработать скрипт. Кто хорошо знает PHP это делов раз плюнуть. Аналог buy-link.ru (скрипт вывода банеров и ссылок).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Принцип работы проекта: После регистрации участник оплачивает участие, получает рекламные кредиты и может зарабатывать деньги, приглашая людей. Заработок по партнерской программе в 10 уровней, заработок по матрице 2х2 из двух уровней на первом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад