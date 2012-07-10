Здравствуйте! Есть интернет-магазин на webasyst shop script - www.comport.in.ua Хотим сделать редизайн и улучшить юзабилити, хотя о чём я ... Там то ни дизайна как такового ни ...
Установка ЧПУ на ShopCMS
Требуется установка на сайт модуля ЧПУ
Выбранный исполнитель
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