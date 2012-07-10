Установка ЧПУ на ShopCMS

Нужен плагин для chrome или opera или FF или на крайний случай IE. есть ссылка раз: http://online.coral.ru/UI/Package/Search.aspx?FromArea=2512&Destination=1&DateBeg=11.08.2012&DateEnd=11.08.2012&Adl=2&Chd=0&Age=&NightBeg=6&NightEnd=14&MinPrice=0&MaxPrice=0&Currency=4&Category=0&Meal=0&Area=&Hotel=-1&OnlyAvailFlight=0&OnlyAvailHotel=0 есть ссылка два: http://pegast.ru/online/search?TOWNFROMINC=71&STATEINC=4&TOURINC=710&HOTELS=0&CHECKIN_BEG=20120810&NIGHTS_TILL=11&ADULT=2&CHILD=0&PRICE_MAX=&CURRENCY=1&DOLOAD=1 нужен плагин, который в эту ...