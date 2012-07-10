Установка ЧПУ на ShopCMS

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки115 просмотров

Требуется установка на сайт модуля ЧПУ

13 лет назад
mistral65
Виталий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Donello
Виктор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Все сделано четко и быстро! Спасибо, Виктор!
Четкое ТЗ, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Donello
Виктор 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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