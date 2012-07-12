Есть рабочий плагин, сделанный на заказ. Программер пропал, а нужно его обновить. Ищу человека хорошо разбирающегося в wordpress, чужих скриптах на php, js, mysql, css. В принципе исправления не большие. Самое ...
Доделать сайт самописный php
Есть сайт http://www.nedvizhimost-spain.ru/ он не доделаный есть нектороые работы по нему, нужно доделать листинг, css немного, еще в админке пару багов устранить, и еще по мелочи
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