Доделать сайт самописный php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок127 просмотров

Есть сайт http://www.nedvizhimost-spain.ru/ он не доделаный есть нектороые работы по нему, нужно доделать листинг, css немного, еще в админке пару багов устранить, и еще по мелочи

CSSPHP
13 лет назад
alexsol2000
Соловчук 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов
13 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель, все сделал в сроки и как требуется

Заявки фрилансеров

JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов
13 лет назад