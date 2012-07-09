Форма отправки письма

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок151 просмотр

Добрый день ! Необходимо разработать форму отправки письма на почту.

Требования: Аккуратно, Под стиль сайта. + капча. + желательно эффект пропадания формы после отправки на jquery.

Сама форма в приложении. Задание простое - предпочтение меньшей цене и сроку. Сделать нужно как можно быстрее.

jQuery
13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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