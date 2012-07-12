Скрипт теста на профориентацию

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Завершен7 заявок171 просмотр

Есть тест, методика обработки и результаты - http://www.ucheba.ru/prof-article/9386.html

Нужно все это собрать в тест-онлайн и вставить в вордпресс.

Т.е. должно получиться онлайн-тестирование с выдачей результатов по итогам заполнения.

каждый вопрос на отдельной странице, поэтапно

картинки для первой (приветствие и описание теста) и последней (результат) будут предоставлены

ваша цена?

HTMLWordPress
13 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
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Заявки фрилансеров

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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