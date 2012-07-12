Скрипт теста на профориентацию

Есть тест, методика обработки и результаты - http://www.ucheba.ru/prof-article/9386.html

Нужно все это собрать в тест-онлайн и вставить в вордпресс.

Т.е. должно получиться онлайн-тестирование с выдачей результатов по итогам заполнения.

каждый вопрос на отдельной странице, поэтапно

картинки для первой (приветствие и описание теста) и последней (результат) будут предоставлены

ваша цена?