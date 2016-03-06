Сверстать и натянуть готовый дизайн

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок180 просмотров

Необходимо сверстать готовый дизан и натянуть его на Drupal.

Возможен самописный вариант CMS.

ТЗ и все пожелания выбранному исполнителю.

Оплата по факту выполнения работы.

Drupal
13 лет назад
helen-projects
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lampa_Studio
Елена 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$250
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Lampa_Studio
Елена 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад