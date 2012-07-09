Доработать интернет-магазин

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Закрытнет заявок103 просмотра

Очень срочно (прям вот в течении 2-3 часов) нужно доработать интернет магазин:

1) На странице категории вывести дополнительное поле товара (какое – скажу)

2) Доделать, или написать с нуля аякс корзину. Сейчас она работает почему то толкь ос частью товаров.

3) Упростить процесс оформления покупки. Сейчас идет 4 страницы, на которых пользовтаель ничего в hgbywbgt не заполняет, а только жмет далее. Нужно перекидывать сразу на последний шаг и отправлять заказ.

icq 439952577

13 лет назад
bahusnet
Петр 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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