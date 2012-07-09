Интеграция шаблона в самописную CMS + php код

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Требуется интегрировать шаблон html+css в нашу самописную систему + немного модефицировать функционал.

Только профессиональный программист, работа не простая.

Бюджет фиксированный, начать нужно вчера.

Сроки и подробности в ЛС. Поэтапная оплата. Для тех, с кем работал - предоплата.

CSSHTMLPHP
13 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров