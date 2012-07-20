Скрипт загрузки фото на сервер создать и встроить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка145 просмотров

Сайт сделан на kohana (делал сам, учился так сказать). http://pirpo.ru/ads/add здесь как то непонятно сделано(не показывает миниатюры фото, не понятно загрузилась или нет и т.п.), надо сделать как на http://www.avito.ru/additem. И все это встроить в сайт http://pirpo.ru/ads/add

13 лет назад
modesden
Денис 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

TOP_RIDER
Геннадий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отлично и все быстро сделал, на вопросы по внедрению скрипта (от моего незнания) отвечал быстро и... вообщем помогал как мог. Отличный исполнитель! Со знанием дела.
Отличный заказчик. Работа была оплачена полностью и во время. Побольше таких.

Заявки фрилансеров

TOP_RIDER
Геннадий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад