Скрипт загрузки фото на сервер создать и встроить

Сайт сделан на kohana (делал сам, учился так сказать). http://pirpo.ru/ads/add здесь как то непонятно сделано(не показывает миниатюры фото, не понятно загрузилась или нет и т.п.), надо сделать как на http://www.avito.ru/additem. И все это встроить в сайт http://pirpo.ru/ads/add