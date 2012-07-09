Необходимо из готовых psd файлов сделать шаблон для cs cart . + "прикрутить" модули доставки и оплаты. Оперативно. До 23:00 21.07.2012
Настроить скрипт
Скрипт Яницкого http://janicky.com/content/article_7.html
Он установлен, надо его отстроить
задачи
1)Импортировать базы е мейлов. Несколько файлов в формате txt
2)Разослать первую рассылку по базе "БАЗА № 3 .txt КОМПАНИИ 2"
3)Посмотреть настройки крона
4)Чтобы статистика нормально работала. Чтобы по завершении рассылки было написано полное число разосланных е мейлов
ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
Заявки фрилансеров
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