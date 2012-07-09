Настроить скрипт

Скрипт Яницкого http://janicky.com/content/article_7.html

Он установлен, надо его отстроить

задачи

1)Импортировать базы е мейлов. Несколько файлов в формате txt

2)Разослать первую рассылку по базе "БАЗА № 3 .txt КОМПАНИИ 2"

3)Посмотреть настройки крона

4)Чтобы статистика нормально работала. Чтобы по завершении рассылки было написано полное число разосланных е мейлов

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin