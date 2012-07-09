Psd -> cs-cart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки110 просмотров

Необходимо из готовых psd файлов сделать шаблон для cs cart . + "прикрутить" модули доставки и оплаты. Оперативно. До 23:00 21.07.2012

13 лет назад
Axxx
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров