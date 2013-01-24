Исправить пару проблем joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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1. На страницы каталога http://5plusov.ru/ryukzaki-dlya-malchikov.html

сейчас выводиться 40 товаров, надо сделать 42

2. В корзине, форме заполнения адреса, есть ограничение по размеру

строки, у некоторых клиентов адрес не помещается, надо увеличить размер

этого поля в два раза.

3. В разделе производителей

http://5plusov.ru/hummingbird-hammingbyod.html есть статья с описанием

производителя, раньше она была сверху над товарами, но по некоторым

производителям мне написали большие статьи для продвижения, и я попросил

опустить их под товар, теперь нужно сделать 2 описания (краткое вверху) (полное внизу)

4. Надо сделать что бы прайс-лист с товарами выгружался в ЯндексМаркет и

в Excel.

Joomla
11 лет назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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