Исправить пару проблем joomla

Добрый день! Есть рабочий сайт, сделан на Joomla, icockids.org куплен шаблон http://www.joomla-templates.com/joomla-templates-type/40611.html нужно установить и запустить на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. На страницы каталога http://5plusov.ru/ryukzaki-dlya-malchikov.html
сейчас выводиться 40 товаров, надо сделать 42
2. В корзине, форме заполнения адреса, есть ограничение по размеру
строки, у некоторых клиентов адрес не помещается, надо увеличить размер
этого поля в два раза.
3. В разделе производителей
http://5plusov.ru/hummingbird-hammingbyod.html есть статья с описанием
производителя, раньше она была сверху над товарами, но по некоторым
производителям мне написали большие статьи для продвижения, и я попросил
опустить их под товар, теперь нужно сделать 2 описания (краткое вверху) (полное внизу)
4. Надо сделать что бы прайс-лист с товарами выгружался в ЯндексМаркет и
в Excel.
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется скрипт создания зон доставки. GoogleMap или Yandex Map, либо OpenstreetMap Административная часть: 1. создание/редактирование зон доставки с рисованием на карте и последующим занесением данных в mysql Пользовательская часть: При вводе адреса в поле, скрипт должен проверять к какой зоне ...Закрыт11 лет назад
- $100
Настройка загрузки xls прайсов на платформе joomla. Исправление ошибок при закгрузкеВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется PHP программист с опытом разработки и поддержке проектов на zend framework, для разработки новых функций на уже имеющемся проекте. От программиста требуется: - примеры ваших проектов на зенде. - активное участие в обсуждениях тз и предложениях ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется реконструировать сайт! Работает на Joomla 1.7 Наполнение не требуется! ТЗ во вложении!Закрыт11 лет назад
Требуется создать плеер для сайта http://rise-fm.anitalink.com/ru, аналогичный http://mixstream.net/streaming/create-a-flash-radio-player.php для воспроизведения shoutcast потока с возможностью вручную вписать настройки цветов в код вставки плеера на сайт, выбора битрейта потока (выбор из нескольких потоков), аналогичным VU-метром, отображением имени ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Всем доброго дня! Нужно написать PHP скриптик импорта в БД ДЛЕ 9.7 из текстового файла. ТЗ: - импорт по 300–500 новостей за раз (ограничение памяти на сервере 256 МБ), может импорт как-то поэтапно сделать (?); - Тайтл; - ...Закрыт11 лет назад
- $2500
Ищем опытного программиста на сложную но интересную работу. Работы будет много, 50+ часов в неделю. Основных требования три: PHP (ООП); JavaScript; SQL. Дальше на пользу пойдут: Node.js; опыт с highload; верстка. Начинаем с $1500, в перспективе 3-6 ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
К существующему магазину на базе Magento (http://na-opushke.ru) необходимо написать модуль импорта товаров из YML с картинками и категориями, работающий по cron и реализующий апдейты (т.е. не перезаливающий всю базу товаров, а добавляющий/удаляющий товары по мере ...Закрыт11 лет назад
- $50
сайт vbkv.org надо востановить все работало потом ввел не правельно пароль в админку и движок слетел бекап есть сайта с базой произвадитель движка www.boolive.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад