Программист для доработки проекта на zend

Требуется PHP программист с опытом разработки и поддержке проектов на zend framework, для разработки новых функций на уже имеющемся проекте.

От программиста требуется:

- примеры ваших проектов на зенде.

- активное участие в обсуждениях тз и предложениях своих вариантов реализации.

- пунктуальность( самое главное это сдача кода во время, и максимально в оттестированной версии)

Развивайтесь вместе с проектом, занимайтесь любимым делом и получайте за это деньги.

Под проект выделены хорошие инвестиции, ваша зарплата на прямую зависит от оборотов проекта, а обороты от вашего кода запущенного во время.

На данной стадии я могу предложить зп в 10 000-15 000 рублей в месяц, с гарантированным её увеличением в несколько раз за первый год плодотворной совместной работы.