Настроить e-autopay и smartresponder для wordpress

Добрый день! Есть рабочий сайт, сделан на Joomla, icockids.org куплен шаблон http://www.joomla-templates.com/joomla-templates-type/40611.html нужно установить и запустить на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
нужен опытный специалист, который быстро и качественно настроит и установит e-autopay, robokassa
и smartresponder для сайта на wordpress
опыт проектов в инфобизнесе - приветствуется
в перспективе возможна работа по настройке плагинов, созданию сайтов и интернет-магазинов
в ответе напишите сроки, стоимость и примеры работ
а также вопросы, которые нужно уточнить
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется скрипт создания зон доставки. GoogleMap или Yandex Map, либо OpenstreetMap Административная часть: 1. создание/редактирование зон доставки с рисованием на карте и последующим занесением данных в mysql Пользовательская часть: При вводе адреса в поле, скрипт должен проверять к какой зоне ...Закрыт11 лет назад
- $100
Настройка загрузки xls прайсов на платформе joomla. Исправление ошибок при закгрузкеВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
1. На страницы каталога http://5plusov.ru/ryukzaki-dlya-malchikov.html сейчас выводиться 40 товаров, надо сделать 42 2. В корзине, форме заполнения адреса, есть ограничение по размеру строки, у некоторых клиентов адрес не помещается, надо увеличить размер этого поля в два раза. 3. В разделе ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно встроить на сайт таймер обратного отсчета (осталость дней, часов:минут:секунд до конца акции со скидкой N%) на сайт бизнес-тематики. Таймер должен отображаться поверх jpg-баннера. После достижения 0 таймер сбрасывается на исходное кол-во дней, но вместе ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется PHP программист с опытом разработки и поддержке проектов на zend framework, для разработки новых функций на уже имеющемся проекте. От программиста требуется: - примеры ваших проектов на зенде. - активное участие в обсуждениях тз и предложениях ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется реконструировать сайт! Работает на Joomla 1.7 Наполнение не требуется! ТЗ во вложении!Закрыт11 лет назад
Требуется создать плеер для сайта http://rise-fm.anitalink.com/ru, аналогичный http://mixstream.net/streaming/create-a-flash-radio-player.php для воспроизведения shoutcast потока с возможностью вручную вписать настройки цветов в код вставки плеера на сайт, выбора битрейта потока (выбор из нескольких потоков), аналогичным VU-метром, отображением имени ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Всем доброго дня! Нужно написать PHP скриптик импорта в БД ДЛЕ 9.7 из текстового файла. ТЗ: - импорт по 300–500 новостей за раз (ограничение памяти на сервере 256 МБ), может импорт как-то поэтапно сделать (?); - Тайтл; - ...Закрыт11 лет назад
- $2500
Ищем опытного программиста на сложную но интересную работу. Работы будет много, 50+ часов в неделю. Основных требования три: PHP (ООП); JavaScript; SQL. Дальше на пользу пойдут: Node.js; опыт с highload; верстка. Начинаем с $1500, в перспективе 3-6 ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад