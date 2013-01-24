Настроить e-autopay и smartresponder для wordpress

Добрый день!

нужен опытный специалист, который быстро и качественно настроит и установит e-autopay, robokassa

и smartresponder для сайта на wordpress

опыт проектов в инфобизнесе - приветствуется

в перспективе возможна работа по настройке плагинов, созданию сайтов и интернет-магазинов

в ответе напишите сроки, стоимость и примеры работ

а также вопросы, которые нужно уточнить