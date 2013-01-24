Мобильная версия для сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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Нужно разработать мобильную версию для существующего сайта.

Подробности в ЛК, оплата по факту выполнения работы.

11 лет назад
Serjos
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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