Cкрипт возврата/редиректа после закрытия браузера

1. На страницы каталога http://5plusov.ru/ryukzaki-dlya-malchikov.html сейчас выводиться 40 товаров, надо сделать 42 2. В корзине, форме заполнения адреса, есть ограничение по размеру строки, у некоторых клиентов адрес не помещается, надо увеличить размер этого поля в два раза. 3. В разделе ...