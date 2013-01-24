Нужно сделать форму быстрого заказа

Интернет магазин на движке PrestaShop. Нужно упростить форму заказа товаров.

1. Убрать все существующие формы заказа (регистрация, заказ без регистрации, быстрый заказ...).

2. Для покупки оставить только поля для заполнения:

Телефон

Email

ФИО

Город

Адрес доставки.

Письмо с заказом как и раньше должно быть в админке, приходить на почту и к клиенту.

Жду ваших предложений по срокам и цене.