Запустить свёрстанный на Джумле сайт

Есть Сверстанный и установленный на Джумлу сайт-визитка. Нормально работает только главная страница, а всё остальное выводится не понятно как, и не понятно где. Нужно навести порядок и залить на сервер, подготовить, так сказать, к наполнению. Архив с сайтом вышлю в личку. Интересует цена и сроки. Спасибо.