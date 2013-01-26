Запустить свёрстанный на Джумле сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок162 просмотра
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Есть Сверстанный и установленный на Джумлу сайт-визитка. Нормально работает только главная страница, а всё остальное выводится не понятно как, и не понятно где. Нужно навести порядок и залить на сервер, подготовить, так сказать, к наполнению. Архив с сайтом вышлю в личку. Интересует цена и сроки. Спасибо.

11 лет назад
hodkonyom
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Сотрудничеством очень доволен. Стас - настоящий профессионал, с поставленной задачей справился на все 100% и даже раньше требуемого срока. Буду обращаться к нему ещё. Рекомендую!
Всё отлично.
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