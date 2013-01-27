Добавить оплату через LiqPay на сайт на PHP

Есть Сверстанный и установленный на Джумлу сайт-визитка. Нормально работает только главная страница, а всё остальное выводится не понятно как, и не понятно где. Нужно навести порядок и залить на сервер, подготовить, так сказать, к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить модуль LiqPay для оплаты услуг сайта банковской картой через эту платежную систему.
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