Добавить оплату через LiqPay на сайт на PHP

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок151 просмотр
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Необходимо добавить модуль LiqPay для оплаты услуг сайта банковской картой через эту платежную систему.

PHPСайт на PHP
11 лет назад
NadezhdaN
Надежда 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$50
3 дня
Александр, все сделал четко, быстро и качественно. Все работает замечательно и с первого раза! Благодарю его за оперативность. Рекомендую как специалиста
Всё хорошо
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