Доработка сайта на Netcat

Сайт: clck.ru/4c9gS

1)Реализовать уменьшение размера изображения "на лету", сейчас все превью изображений имеют такой же вес как и оригинал.

Вес больших изображений также уменьшать скриптом, т.к. некоторые загружены не сжатыми.

2)На главной странице в блоке "Афиша" используется плагин который сильно тормозит систему.

Необходимо разобраться по какой причине и либо заменить плагин, либо решить проблему с существующим.

3)Устранить встречающиеся на страницах ошибки js

4)Реализовать динамическую подгрузку изображений во время прокрутки(как на vk.com) во всех разделах.

5)Сделать фильтр для раздела "Репортажи". Образец: clck.ru/4c9oo

(только выделенный пункт: screencast.com/t/6sg50mGt... с теми же разделами что и там )

6)Фильтр для раздела "Афиша". Выпадающий список подобный предыдущему, в нем пункты: "Все даты",

а также даты на которые есть события. По умолчанию выбраны все даты. Упорядочить от самой ранней к самой поздней.

Нужен человек имевший дело с netcat.

Предлагайте стоимость и сроки.