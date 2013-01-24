Доработка интернет-магазина на HostCMS

Добрый день! Требуется специалист по работе с CMS HostCMS. Небольшое но срочное ТЗ:

сайт kontpvh.pseotest.ru. Внизу страницы есть 2 блока "В НАЛИЧИИ СЕЙЧАС" и "20 ФЕВРАЛЯ ПРЕДЗАКАЗ". Сейчас они статичные. а нужно чтоб были динамичные, то есть управлялись и наполнялись из админки. Подробнее о ТЗ можно узнать в личной переписке в скайпе vadim_berdyansk. Спасибо!