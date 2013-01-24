Модуль точного определения браузера (PHP)

Нужен модуль точного определения, с какого браузера к нам зашли, и какая у него версия.

А также, это мобильное приложение (с iPad, iPhone, Nokia Lumia и т.п.) или же десктопное. Всё это - по User Agent-у.

Должна использоваться однозначная методика, не "наугад" а основанная на конкретных документах (ссылку на данные документы просьба также привести).