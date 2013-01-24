Надо сделать импорт скидок в OpenCart

Приветствую. Для личных нужд ищу отвественного php/mysql программиста/верстальщика, способного периодически писать необходимые мелкие и не очень скрипты, дорабатывать шаблоны, искать баги в существующих скриптах. Также здорово бы было, если есть опыт написания шаблонов для зеннопстера и подобных ...