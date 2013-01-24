Надо сделать импорт скидок в OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Дано файл с именем пользователей, номером карты и размером скидки.

Образец файла скину по запросу.

OpenCart
11 лет назад
MikeShen
Михаил 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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