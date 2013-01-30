Поправить баг в работе плагина DSMGuestbook на WP

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

На сайте твой-стиль.ком (набирать на английском) криво работает плагин DSMGuestbook:

В интерфейсе мейл.ру уведомления о новой записи приходят в проблемной кодировке.

То же самое письмо в интерфейсе яндекса видно в нормальной, читабельной кодировке.

Необходимо скорректировать работу плагина, чтобы уведомления о новой записи корректно читались и в мейл.ру тоже.

Бюджет не более 10 у.е.

11 лет назад
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
По проекту всё супер) сделано на совесть. Женя знает толк в водпрессе. и цены приемлемые. рекомендую, чо)
success :)