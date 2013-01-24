Консультация по скрипту shopcms

Задание, я надеюсь, довольно простое. Есть , есть . В форме 2 кнопки. Одна при нажатии отправляет данные в файл, прописанный в action, другая - в iframe. Как это сделать - javascript или что-то еще - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна инфа:
в каких файлах смотреть вывод форм (окон), где пользователь выбирает область и указывает адрес.
нужны все случаи:
регистрация, добавление и редакция адреса в личном кабинете, быстрый заказ без регистрации.
Бюджет 7 долл. или ваши предложения.
С уважением, Виталий
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт на вордпрессе Необходимые работы: 1. Изменение формы комментариев. 2. Плагин с возможностью создания 50 форм и больше. 3. Форма поиска. 4. Изменения в дизайне.Закрыт11 лет назад
- $50
Нужен модуль точного определения, с какого браузера к нам зашли, и какая у него версия. А также, это мобильное приложение (с iPad, iPhone, Nokia Lumia и т.п.) или же десктопное. Всё это - по User ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Дано файл с именем пользователей, номером карты и размером скидки. Образец файла скину по запросу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую. Для личных нужд ищу отвественного php/mysql программиста/верстальщика, способного периодически писать необходимые мелкие и не очень скрипты, дорабатывать шаблоны, искать баги в существующих скриптах. Также здорово бы было, если есть опыт написания шаблонов для зеннопстера и подобных ...Закрыт11 лет назад
Есть необходимость работы с сайтом life:)sms, но у них нет API по этому нужен скрипт эмулирующий работу API задача: отправлять sms сообщения используя сайт https://www.life.com.ua/sms (отправка после авторизации) через собственный скрипт эмуляции API особенности: htps авторизация ...Закрыт11 лет назад
День добрый,требуется реализовать Конструктор футболок как здесь http://www.vsemayki.ru/constructor/ На движке OpenCartВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Программист, написание модуля магазина, по выводу точек продаж Отличное знание БитриксаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно с одного сайта перенести калькулятор и модуль метро на другой сайт. Все видно на этой страничке http://artasdeco.ru/kalkulyatorВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт, направляющий трафик на сайт. Скрипт должен брать из входящего реферера часть и подставлять ее в исходящий линк. Пишите - покажу на примере.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад