Консультация по скрипту shopcms

$7
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужна инфа:

в каких файлах смотреть вывод форм (окон), где пользователь выбирает область и указывает адрес.

нужны все случаи:

регистрация, добавление и редакция адреса в личном кабинете, быстрый заказ без регистрации.

Бюджет 7 долл. или ваши предложения.

С уважением, Виталий

11 лет назад
noxplode2
Виталий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад