Работа над сайтом на вордпрессе

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Сайт на вордпрессе

Необходимые работы:

1. Изменение формы комментариев.

2. Плагин с возможностью создания 50 форм и больше.

3. Форма поиска.

4. Изменения в дизайне.

11 лет назад
aaredyota
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад