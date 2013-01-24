Отправка данных из формы во фрейм

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Задание, я надеюсь, довольно простое.

Есть

, есть . В форме 2 кнопки. Одна при нажатии отправляет данные в файл, прописанный в action, другая - в iframe. Как это сделать - javascript или что-то еще - уже не моя задача.
11 лет назад
fernand
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад