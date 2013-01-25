Удалить вирус с сайта (joomla)

Требуется переделать калькуляторы для сайта банка. 1. Калькулятор владов 2. Калькулятор автокредита 3. Калькулятор потребительского кредита 4. Калькулятор ипотеки Задача: добавить в калькуляторы слайдеры (jsilder) для инпутов и изменить результат работы, сейчас показываются все тарифы, а надо показывать только самый выгодный ...
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Хост (руцентр) заблокировал сайт. По словам сотрудников руцентра, сайт был взломан и с него идет рассылка спама). Нужно удалить вредоносный код. joomla.
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