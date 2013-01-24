Счётчик мб

Есть

форма обратной связи на class.phpmailer с 15-ю прикрепляемых файлов и рядом с каждым ( выберите файл ), есть кнопка отчистки прикрепляемого файла. И ещё ограничение при отправки в 15 мб.

Нужно

сделать счётчик, который показывал бы объём прицепленных файлов например ( Загруженно 0.000 мб ), и при превышении в 15 мб появлялось предупреждение, в этой же строке. При отчистки поля файла, счётчик чтоб откручивался назад, а предупреждение убиралось. И ещё проецировать в 15-ти ячейках 64рх на 64рх, каждую подгруженную фотку, и по скольку они бывают вертикальные и горизонтальные, хотелось бы их отображать в реальном виде, а не чтоб они растягивались во всю ширину и высоту ячейки, фотки эти нельзя перетаскивать и копировать, и конечно при отчистки поля файла, как открутился счётчик, ячейка с этим фото тоже отчищалась.