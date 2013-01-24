Видео звонки на сайт (Flash)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка387 просмотров
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Необходимо для сайта биржи труда создать возможность видео звонков.

- авторизация из куков сайта (или через GET)

- возможность контролирования звонков, например — первые 2 мин. бесплатно, остальные 18мин. 4$, потом разрыв соединения

- отправка запроса звонка от соискателя работодателю всплывающим окном

Желательно Red5, сервер Ubuntu, необходимые настройки можно делать самими, можем сделать мы.

Сайт litework.biz/ там есть ролик с ютуба, можно посмотреть примерную реализацию, скриншоты страниц в аттаче

11 лет назад
SiteWeb
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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