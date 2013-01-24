Видео звонки на сайт (Flash)

Есть форма обратной связи на class.phpmailer с 15-ю прикрепляемых файлов и рядом с каждым ( выберите файл ), есть кнопка отчистки прикрепляемого файла. И ещё ограничение при отправки в 15 мб. Нужно сделать счётчик, который показывал бы объём ...