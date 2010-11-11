Здравствуйте, если кто-то владеет навыками работы с CMS на livestreet, то мне нужно доверстать сайт. http://pet-connect.ru/ Оплату обговорим!
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Уважаемые программисты! Есть такой проект - РБТ такси. Это биржа такси. http://rbtaxi.ru/ Есть куча заказов, с которыми такси не справляется, и выставляет их на "биржу" (т.е. грубо говоря отдает диспетчерам на сайт). Диспетчеры выставляют неосуществимый заказ на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ветеринарная клиника (http://veterinara-na-dom.ru/) обслуживает собак-поводырей слабовидящих людей. И требуется версия сайта (или это специальный скрипт - не знаю) для слабовидящих, на подобии этого: http://правительство.рф/special/ Сайт сделан на Joomla 2.5. Выслушаем все предложения! Отпишите пожалуйста (можно приватно) сроки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Небольшая проблема сложилась с меню. Сайт на Joomla 2.5: http://veterinara-na-dom.ru Раскрывающееся меню (вторичное) должно быть такое же, как на этом старом сайте: http://www.animals-clinic.ru Такое же скругленное и по цветам (в приложении)! Заплатим! Спасибо!Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Имеется блог на Wordpress - http://anatomy.kezz.ru/. Нужно внести несколько небольших корректировок: 1) По размеру загружаемых фотографий. 2) По исправлению не правильно отображающейся ссылки. Спасибо!Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте уважаемые коллеги! Сделан сайт для фирмы по продаже пищевых ингредиентов на Joomla 1.6. Находится пока по адресу: http://congress.kezz.ru/ Нужно подключить на сайт 2 скрипта для нижнего левого блока и для верхнего меню. 1) Для левого нижнего блока ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Имеется сайт о Кафедре радиологии ПМГМУ им. Сеченова. http://kafedra-radiology.ru/ сайт сделан на Joomla 1.5 + JomSocial + K2 На нем имеется множество косяков по верстке и некоторые дополнительные вопросы по функционалу. Подробности уже при личном контакте.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Имеется сайт - магазин интимных товаров http://www.sexophonia.ru. Сайт сделан на Joomla 1.5.20 с Virtuemart 1.1.5. Имеются недочеты в виде кривизны кнопок "Войти" и "Поиск" в разных браузерах. И кривизна в расположении товаров на сайте. Также имеются некоторые недочеты ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад