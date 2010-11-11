Здравствуйте! Небольшая проблема сложилась с меню. Сайт на Joomla 2.5: http://veterinara-na-dom.ru Раскрывающееся меню (вторичное) должно быть такое же, как на этом старом сайте: http://www.animals-clinic.ru Такое же скругленное и по цветам (в приложении)! Заплатим! Спасибо!