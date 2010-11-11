Kezzler

Михаил Кеслер Kezzler

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Web-дизайн, логотипы.

  • Сайт на livestreet

    Здравствуйте, если кто-то владеет навыками работы с CMS на livestreet, то мне нужно доверстать сайт. http://pet-connect.ru/ Оплату обговорим!

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка биржи

    Здравствуйте Уважаемые программисты! Есть такой проект - РБТ такси. Это биржа такси. http://rbtaxi.ru/ Есть куча заказов, с которыми такси не справляется, и выставляет их на "биржу" (т.е. грубо говоря отдает диспетчерам на сайт). Диспетчеры выставляют неосуществимый заказ на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка версии для слабовидящих

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ветеринарная клиника (http://veterinara-na-dom.ru/) обслуживает собак-поводырей слабовидящих людей. И требуется версия сайта (или это специальный скрипт - не знаю) для слабовидящих, на подобии этого: http://правительство.рф/special/ Сайт сделан на Joomla 2.5. Выслушаем все предложения! Отпишите пожалуйста (можно приватно) сроки ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка меню

    Здравствуйте! Небольшая проблема сложилась с меню. Сайт на Joomla 2.5: http://veterinara-na-dom.ru Раскрывающееся меню (вторичное) должно быть такое же, как на этом старом сайте: http://www.animals-clinic.ru Такое же скругленное и по цветам (в приложении)! Заплатим! Спасибо!

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Wordpress. Анатомический блог.

    Здравствуйте! Имеется блог на Wordpress - http://anatomy.kezz.ru/. Нужно внести несколько небольших корректировок: 1) По размеру загружаемых фотографий. 2) По исправлению не правильно отображающейся ссылки. Спасибо!

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подключение скриптов на сайте

    Здравствуйте уважаемые коллеги! Сделан сайт для фирмы по продаже пищевых ингредиентов на Joomla 1.6. Находится пока по адресу: http://congress.kezz.ru/ Нужно подключить на сайт 2 скрипта для нижнего левого блока и для верхнего меню. 1) Для левого нижнего блока ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт кафедры радиологии

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Имеется сайт о Кафедре радиологии ПМГМУ им. Сеченова. http://kafedra-radiology.ru/ сайт сделан на Joomla 1.5 + JomSocial + K2 На нем имеется множество косяков по верстке и некоторые дополнительные вопросы по функционалу. Подробности уже при личном контакте.

    Joomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выровнить кнопки и таблицы на сайте.

    Здравствуйте! Имеется сайт - магазин интимных товаров http://www.sexophonia.ru. Сайт сделан на Joomla 1.5.20 с Virtuemart 1.1.5. Имеются недочеты в виде кривизны кнопок "Войти" и "Поиск" в разных браузерах. И кривизна в расположении товаров на сайте. Также имеются некоторые недочеты ...

    JoomlaVirtuemart
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
125 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработка меню
Все прошло отлично. Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
Очень хороший программист! Все быстро сделал и профессионально! Спасибо!
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