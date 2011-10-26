Wordpress. Анатомический блог.

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Закрыт3 заявки113 просмотров

Здравствуйте! Имеется блог на Wordpress - http://anatomy.kezz.ru/.

Нужно внести несколько небольших корректировок:

1) По размеру загружаемых фотографий.

2) По исправлению не правильно отображающейся ссылки.

Спасибо!

WordPress
14 лет назад
Kezzler
Михаил 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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