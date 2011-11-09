Дизайн электронного учебника по оптике

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки215 просмотров

Создаётся набор электронных материалов к учебнику по оптике.

Каталог материалов оформляется в виде сайта.

Требования к дизайну:

Технические:

-Главное меню вертикальное, слева страницы

-Элементы декора - что-то из оптики. Конкретных предложений нет.

-Дизайн простой и лаконичный

- тона светлые

Субъективные:

-Стильный, со вкусом

- не шаблонный.

Цена может обсуждаться.

Если есть идеи, можете прикреплять наброски к сообщениям.

14 лет назад
brimkins
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
14 лет назад
$50
7 дней
Приятно было сотрудничать. - ТЗ составили вместе, пожелания по дизайну все учёл. - Дизайн со вкусом, как и заказывали - Скорость работы соответствует заявленной. - Приятен в общении :) В общем, всем рекомендую!
Замечательный заказчик!!! Сотрудничество прошло на высшем уровне! Четкое ТЗ и никаких задержек с оплатой! Спасибо за проект! Жду новых! ;)

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
14 лет назад

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