Дизайн галереи

Необходимо перерисовать 3 страницы по имеющемуся ТЗ.

Галерея уже имеет свой дизайн, его менять не надо, необходимо нарисовать только блок с содержимым галереи.

1 страница: список альбомов

2 страница: список фотографий альбома

3 страница: просмотр фото.

Сверстать нарисованные блоки.

Требования: дизайн не должен выпадать из общей концепции дизайна сайта.

С предложениями лучше обращаться через скайп lang_clubinka. В сообщении обязательно дать ссылки на 2-3 ваших работы.

Если устроит качество выполнения, то дальнейшее сотрудничество.