Создание фирменного стиля, логотипа, дизайна сайта

После разговора с Александром и подробного описания задания он был выбран исполнителем проекта. Выбранный исполнитель легко пошел на контакт с заказчиком(по моей просьбе), выслушал все требования и предложил 4 варианта лого. Потом были еще варианты - около десяти в общей сложности. Но на определенном этапе стало понятно, что достичь желаемого клиентом результата не получается. В этой ситуации, как мне кажется, я занял нейтральное положение между Александром и клиентом, так как сам не вижу серьезных аргументов, чтобы кого-то из них обвинять в сложившейся ситуации, а кого-то защитить. В результате было принято решение разработку лого прекратить. Момент рабочий - бывает такое, что клиент и дизайнер не находят общий язык... Александр же в свою очередь постоянно был на связи, реагировал на замечания клиента - был вежлив и тактичен в общении. Мною была сделана предоплата. Александр честно вернул половину оплаченной суммы.