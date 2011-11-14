Создание фирменного стиля, логотипа, дизайна сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок173 просмотра

Нужно создать фирменный стиль, логотип и дизайн сайта. Визитка (индивидуальная и корпоративная), бланк, конверт, дисконтная карта.

14 лет назад
svarog_web
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$150
5 дней
После разговора с Александром и подробного описания задания он был выбран исполнителем проекта. Выбранный исполнитель легко пошел на контакт с заказчиком(по моей просьбе), выслушал все требования и предложил 4 варианта лого. Потом были еще варианты - около десяти в общей сложности. Но на определенном этапе стало понятно, что достичь желаемого клиентом результата не получается. В этой ситуации, как мне кажется, я занял нейтральное положение между Александром и клиентом, так как сам не вижу серьезных аргументов, чтобы кого-то из них обвинять в сложившейся ситуации, а кого-то защитить. В результате было принято решение разработку лого прекратить. Момент рабочий - бывает такое, что клиент и дизайнер не находят общий язык... Александр же в свою очередь постоянно был на связи, реагировал на замечания клиента - был вежлив и тактичен в общении. Мною была сделана предоплата. Александр честно вернул половину оплаченной суммы.
Человек толковый. Решает любые вопросы. Смело работайте, в обиде не останетесь.

Заявки фрилансеров

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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