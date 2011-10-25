Приложил ТЗ. В дальнейшем с реализатором буду сотрудничать по изменения дизайна форума (пока форум на сайте закрыт). Сайт forsalon.ru
Дизайн интернет-магазина авторских изделий
1.Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина
авторских подарков и оригинальных изделий.
магазин работает на платформе WEBAsyst shop-script
хостинг u-original.net
Нужна PSD модель 1ой страницы и 2-3 внутрених страниц.
1. Предпочтительная цветовая гамма - светлые тона
2. разрешение монитора 1024 .
3. ПРИМЕРЫ дизайна:
Формат дизайна - как на сайте Lamoda.ru. Нравится так же – большая новостная картинка! (идея минимализма тоже нравится)
образец дизайна в общем - http://pichshop.ru оригинально и просто! ( но не нужна кликабельная картинка..)
http://www.profmax.org/ - минимализм
6. структура первой страницы - в прикрепленном файле.
Верстка и докрутка сайта - интересны как опции ( т.е. возможно в одном месте это и будет привлекательно), но основное нужен дизайн..
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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