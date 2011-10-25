Дизайн интернет-магазина авторских изделий

1.Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина

авторских подарков и оригинальных изделий.

магазин работает на платформе WEBAsyst shop-script

хостинг u-original.net

Нужна PSD модель 1ой страницы и 2-3 внутрених страниц.

1. Предпочтительная цветовая гамма - светлые тона

2. разрешение монитора 1024 .

3. ПРИМЕРЫ дизайна:

Формат дизайна - как на сайте Lamoda.ru. Нравится так же – большая новостная картинка! (идея минимализма тоже нравится)

образец дизайна в общем - http://pichshop.ru оригинально и просто! ( но не нужна кликабельная картинка..)

http://www.profmax.org/ - минимализм

6. структура первой страницы - в прикрепленном файле.

Верстка и докрутка сайта - интересны как опции ( т.е. возможно в одном месте это и будет привлекательно), но основное нужен дизайн..