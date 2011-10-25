Дизайн интернет-магазина авторских изделий

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок221 просмотр

1.Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина

авторских подарков и оригинальных изделий.

магазин работает на платформе WEBAsyst shop-script

хостинг u-original.net

Нужна PSD модель 1ой страницы и 2-3 внутрених страниц.

1. Предпочтительная цветовая гамма - светлые тона

2. разрешение монитора 1024 .

3. ПРИМЕРЫ дизайна:

Формат дизайна - как на сайте Lamoda.ru. Нравится так же – большая новостная картинка! (идея минимализма тоже нравится)

образец дизайна в общем - http://pichshop.ru оригинально и просто! ( но не нужна кликабельная картинка..)

http://www.profmax.org/ - минимализм

6. структура первой страницы - в прикрепленном файле.

Верстка и докрутка сайта - интересны как опции ( т.е. возможно в одном месте это и будет привлекательно), но основное нужен дизайн..

Webasyst
14 лет назад
Gotalskaya
Анна 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Nazvezde
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

Nazvezde
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн электронного учебника по оптике

    $30

    Создаётся набор электронных материалов к учебнику по оптике. Каталог материалов оформляется в виде сайта. Требования к дизайну: Технические: -Главное меню вертикальное, слева страницы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн галереи

    $30

    Необходимо перерисовать 3 страницы по имеющемуся ТЗ. Галерея уже имеет свой дизайн, его менять не надо, необходимо нарисовать только блок с содержимым галереи. 1 страница: список альбомов 2 страница: список фотографий альбома ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен дизайн страниц сайта: главная + 3 вложенных. 1. Главная страница. Здесь размещаются ссылки на все остальные пункты плюс пара вводных абзацев. Пунктов меню будет 5 (и один в уме!)Логотип , можно текстовый. 2. Статьи ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дорисовать 2 страницы

    $10

    вот сайт http://auto.prgmm.ru/ нужны 2 внутренних страница Точно такие же как здесь: 1. Фильтра и все аналогично : http://kolesa.kz/a/search?cat=auto.car&amp;das%5Bauto.car.grbody%5D=&amp;das%5Bauto.car.mm%5D%5B0%5D=&amp;das%5Bauto.car.mm%5D%5B1%5D=&amp;das%5Bregion%5D=&amp;das%5Bprice%5D%5Bl%5D=&amp;das%5Bprice%5D%5Bh%5D=&amp;das%5Byear%5D%5Bl%5D=&amp;das%5Byear%5D%5Bh%5D=&amp;das%5B_sys.torg%5D=&amp;das%5Bhas_change%5D=&amp;das%5Bauto.fuel%5D=&amp;das%5Bauto.car.volume%5D%5Bl%5D=&amp;das%5Bauto.car.volume%5D%5Bh%5D=&amp;das%5Bauto.run%5D%5Bh%5D=&amp;das%5Bauto.car.transm%5D=&amp;das%5Bauto.color%5D=&amp;das%5Bauto.color_m%5D=&amp;das%5Bcar.dwheel%5D=&amp;_txt_=&amp;das%5B_sys.hasphoto%5D= 2.И вот такого подробнее о машине: http://kolesa.kz/a/show/4767012 Жду ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад